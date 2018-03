Nuova stagione, nuove tendenze. Oggi, allora, unghie. Non solo capelli, abiti e accessori vari, anche le mani, che moda a parte andrebbero tenute curate a prescindere, si 'vestono' a nuovo con l'arrivo della primavera e dell'estate. E sissignore: ricambia tutto (o quasi). Partiamo dalla forma: le coffin nails si rifanno il look. Dimenticate i trend lanciati da Rhianna e Kylie Jenner, le unghie non sono più lunghe, squadrate e oblique lungo i lati. A forma di bara, in pratica, come sottolinea Vanity Fair, che passa poi a illustrare nei dettagli in cosa consiste questa inversione di tendenza. Le 'nuove' coffin rinunciano a una punta eccessivamente stretta, si fanno meno squadrate e, soprattutto, si accorciano. Sì, ormai il trend generale è questo: l'artiglio non va più. Quindi ci si adegua. La nuova moda ha un nome che è tutto un programma: le hanno chiamate Ballerina nails perché la forma obliqua, che comunque resta una caratteristica imprescidibile, ricorda moltissimo le punte delle tipiche scarpette di raso delle danzatrici. Ci piace. Ma è bene ricordare sempre che, e questo vale per ogni nuovo trend, che queste non sono unghie che possono essere portate facilmente da tutte. (Continua dopo la foto)

Moda sì, ma non a tutti i costi. A chi, per esempio, ha mani 'piene' o, al contrario, molto sottili le Ballerina nails non sono molto indicate. Stanno bene a chi, beata, ha una mano armoniosa. Non parliamo di perfezione, ci mancherebbe. Armoniosa quanto basta, ecco. E ora il colore, anche se parlando di scarpette da etoile lo immaginate già. Esulteranno le fan dei colori neutri, meno quelle a cui pesa rinunciare a tinte forti come il rosso, il nero e il bordeaux. Ma, dopo un lungo, freddo e grigio inverno, è anche ora di vedere qualche colore chiaro, pastello, no? Guarda caso, allora, tra i colori che valorizzano al massimo queste unghie troviamo innanzitutto la gamma dei nude, che comunque sono evergreen (oltre che perfetti in ogni occasione). (Continua dopo le foto)

Via, dunque, a tutte le sfumature di rosa, consiglia Vanity, da quelle cipriate alle più lattiginose. Ma, ci si raccomanda, lasciate perdere i beige, che pare siano diventati demodé. Colore a parte, vista la forma impegnativa come quella a ballerina, meglio optare per una tinta unita. Secca, senza glitter, brillantini e decorazioni varie. E le fan dei colori accesi, a bocca asciutta? Certo che no, le collezioni Summer 2018 non si sono dimenticate di loro. Che, al posto di rossi e nero, passeranno a corallo, arancio, fucsia e tinte metalliche, oro e argento. Tutti effetto gel, luminosi e long lasting.

