Invecchiare non piace a nessuno, ma non si possono avere 20 anni per sempre. Quando si superano gli ‘anta’ si iniziano a vedere tante imperfezioni che ci fanno sentire meno belle. Certo è un errore sentirsi meno affascinanti, una donna è bella nei suoi anni, la cosa importante è sentirsi bene e serene. Per chi vuole rimanere naturale e non cadere nella tentazione del chirurgo, esistono una serie di esercizi per il viso da poter praticare in qualsiasi momento della giornata per far sì che la pelle rimanga liscia e levigata. Anche se siamo sempre stati abituati a pensare che fare attività fisica sia utile solo a rafforzare il corpo, rendendolo più sodo e tonico, dimentichiamo che anche il volto è composto da ben 70 muscoli che devono allenati regolarmente: ecco qual è il workout da seguire per combattere i segni del tempo. Si chiama Facial Yoga ed è una forma particolare di ginnastica facciale che non solo permette di rilassarsi ma riesce anche a ridurre e prevenire le rughe, rassodando e levigando la pelle. L'allenamento può essere svolto in ogni momento della giornata e riesce a tonificare muscoli e tessuti in pochissimo tempo. (continua dopo la foto)

Esercizi di riscaldamento – Con gli esercizi di riscaldamento si prepara il viso all'allenamento da eseguire. Effettuare dei movimenti isometrici del collo, massaggiare le orecchie e stirare tutti i muscoli, spalancando gli occhi, tendendo la lingua e accennando un sorriso. A questo punto, si potrà passare al Facial Yoga vero e proprio. Esercizi per la bocca – Anche le zone intorno alla bocca tendono a sviluppare facilmente delle piccole rughe ma con il Facial Yoga possono essere prevenute. In che modo? Infilando la punta degli indici internamente agli angoli delle labbra, cercando di opporre resistenza mentre si allarga la bocca. Esercizi per le guance – Per le guance, invece, gli esercizi sono due. Il primo consiste nel fermare le labbra con le dita di una mano e con l'altra mano spingere in dentro le guance, mentre nel secondo bisogna sollevare la parte alta delle guance verso gli zigomi, cercando di fare un sorriso con le labbra unite. In questo modo, si potrà dire tranquillamente addio alle rughe in questa zona del viso.





Esercizi per gli occhi – Gli esercizi di Facial Yoga per ridurre le rughe intorno agli occhi sono molti e diversi ma tutti hanno un effetto incredibilmente benefico per il viso. È possibile, ad esempio, posizionare gli indici sotto le sopracciglia e le falangi dei pollici sotto gli occhi, spingendo in su le sopracciglia e trattenendole contro l’osso. A questo punto, si possono chiudere le palpebre lentamente e strizzarle il più possibile. In alternativa, si possono chiudere le palpebre mentre si muovono gli occhi in alto e in basso oppure, ancora, chiudere contemporaneamente le palpebre superiori e inferiori tenendo gli indici sotto l’arcata delle sopracciglia e i pollici sull’arcata inferiore. Esercizi per la fronte – Anche per ridurre i segni del tempo sulla fronte bastano due semplici esercizi. Per praticarli, è necessario bloccare con gli indici la parte superiore delle sopracciglia, sollevando gli angoli verso l'alto e cercando di aggrottare la fronte. Per continuare si può poi tenere fermo con gli indici l’attacco del cuoio capelluto sulla fronte e provare ad abbassare le sopracciglia.

