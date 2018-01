Nuovo anno, nuove tendenze. Anche e soprattutto per i capelli che meritano vari capitoli. Dal colore al taglio, le mode cambiano di stagione in stagione, si sa. Succede la stessa cosa nel mondo beauty, i must have non sono solo un'esclusiva di scarpe, borse e compagnia bella. E allora via ogni dubbio: per questa stagione fredda è ideale sfoggiare un taglio corto. Comodo, pratico, sbarazzino e soprattutto di gran moda. Certo, i capelli cortissimi non stanno bene proprio a tutte, ma per nostra fortuna questo inverno 2018 porta con sé diverse tipologie di tagli di tendenza, dedicate anche a chi ha paura di osare o di rinunciare totalmente alla chioma che, diciamoci la verità, spesso protegge anche dal freddo. E allora si va dal grande ritorno del taglio a scodella, il bowl cut, fino al cortissimo pixie cut, passando per il bob destrutturato e il wavy bob. Partiamo subito dal Bowl-cut che era il top negli anni Sessanta e fu reso celebre dalla modella Peggy Moffit e successivamente da Linda Evangelista, icona anni Novanta. Si tratta di una via di mezzo tra caschetto e un taglio da maschiaccio, senza scalature e con punte arrotondate all'interno. Può essere tutto pieno, oppure rasato sulla nuca e pieno al centro, proprio come una scodella, con grossa frangia. Consigliatissimo per chi ha lineamenti regolari, capelli lisci e non troppo spessi, in modo da evitare l'odioso effetto casco. Avete personalità da vendere? È il taglio che fa per voi, perfetto sul biondo platino ma anche sul nero. (Continua dopo la foto)

Non temi il freddo e ami i capelli cortissimi? Il Pixie-cut in versione molto sfilata sul ciuffo o con la frangia laterale è il consiglio per un look rock e sbarazzino. Da Jennifer Lawrence a Rhianna fino a Gwyneth Paltrow, tutte pazze per il Pixie-cut, che è consigliato anche a chi ha i capelli ricci perché è molto facile da gestire oltre a dare un tocco glam. Altro taglio protagonista di questa stagione è il bob destrutturato, dinamico, sbarazzino e indicato per chi non vuole osare con tagli troppo corti. Altro non è che un caschetto o carrè scalato nei lati che gioca su un contrasto di vuoti e pieni per alleggerire i capelli particolarmente pesanti e donare maggiore armonia alla capigliatura. Ottimo anche se i capelli sono mossi o ricci perché le scalature lo rendono facilmente gestibile. (Continua dopo le foto)

Andiamo avanti con il Swag che, di solito, è concepito come taglio medio-lungo, ma rende molto anche come corto. Ma è fondamentale sfilare le punte e lasciare piena la parte alta della nuca. La frangia, inoltre, deve essere lunga, fino agli occhi, oppure aperta a tendina. Si tratta di un taglio medio-corto molto scalato e spettinato che dona volume e che è valorizzato al massimo con le punte mosse (per chi ha i capelli liscissimi basterà usare il ferro). Le star che l'hanno scelto? Dakota Johnson e Alexa Chung. Chiudiamo il capitolo tendenze con il Wavy bob. Arriva poco sotto le orecchie ed è caratterizzato da uno stile morbido donato dall'effetto ondulato. E scalature. Anche nel caso del wavy bob, infatti, no alle linee dritte e regolari e sì a sfumature, soprattutto sulla parte bassa. È un taglio che si adatta alla perfezione sui volti ovali e un po' spigolosi. Chi, al contrario, ha un viso tondo o quadrato, dovrebbe orientarsi sulla sua versione più lunga, il long bob, per addolcire i lineamenti. Scelto il vostro taglio per questo inverno 2018?

