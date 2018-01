Arriva il nuovo anno e con lui, puntuali come un orologio svizzero, anche le nuove tendenze beauty. Capitolo capelli: come vanno? Quali sono i colori più fashion da sfoggiare? Un cambiamento, ogni tanto, ci sta e non c'è bisogno di stravolgersi i connotati, perché alcuni trend sono rivolti proprio a tutte le chiome e, di conseguenza, a tutte le personalità. Chi con il 2018 ha optato per un 'colpo di testa' avrà sicuramente già sentito parlare del colore che sta già spopolando tra le fashion addicted e che ora è di gran moda: il metal, che non è solo un'esclusiva del make up. Capelli scintillanti come non mai con la tinta ultra luminosa e dall'effetto metallico. Il trend viene attribuito a Guy Tang, l'hair stylist di Los Angeles che ha creato tonalità come il viola, il bronzo e l'argento, tutti in chiave metallizzata. Beh, ma non c'è mica bisogno di prendere un volo per avere capelli ultra fashion. Per essere al top questo inverno e in generale per il 2018 L'Oréal ha già lanciato una linea ad hoc, Majirel The Metals, che comprende ben quattro nuove tonalità metalliche: Silver Star, Crystal Ash, Pink Ash e Hi-Lilac. (Continua dopo la foto)

Dicono che siano colori adatti a tutte, perché è possibile concentrare il colore vibrante anche solo su alcune ciocche, ottenendo così bellissimi riflessi cangianti senza dover per forza stravolgere il proprio look. Quindi è una tendenza che può essere personalizzata per valorizzare al meglio ogni volto. Su un taglio corto e sbarazzino, ma anche sui capelli lunghi, con i riflessi dai toni metallici. Le nuance, poi, sono diverse, chiare, fredde, luminose, e i toni più in voga sono quelli dell'argento. Ma parliamoci chiaro: non tutte hanno questo coraggio. E non tutte hanno anche voglia di un cambiamento radicale. Quindi? Altro giro, altro trend. Che, come si legge su Cosmopolitan, punta tutto su un colore di capelli caldo e naturale per far fronte al freddo dell'inverno. (Continua dopo le foto)





Un'altra novità di stagione, infatti, è quella che si ispira al colore del vin brulé, il vino caldo e profumato alle spezie e agli agrumi tipico di questo periodo. Si tratta di un rosso scuro, lucente, con delle note viola e sottotoni caldi, che si adatta alla perfezione sia alle more che alle bionde. Chi ha già la chioma tendente al rosso, poi, è avvantaggiata: è questo il colore perfetto per l'inverno! Anche in questo caso, come sopra, non c'è bisogno di tingere tutta la chioma. È infatti una tonalità che si presta anche per creare dei riflessi o per realizzare un ombré colorato sui capelli castani. Immaginate che effetto anche sulle acconciature, come chignon e trecce?

