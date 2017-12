E con il nuovo anno ecco che arrivano puntuali anche le nuove tendenze. Parliamo di capelli, signore, perché non si è mai visto colore più scintillante come quello che sta già spopolando tra le fashion addicted e che nel 2018 sarà di grandmoda. Il metal non è un'esclusiva del make up: anche i capelli infatti si vestiranno di colori brillanti e metallici per dare una nuova luce al look e al viso. Sono colori luminosi, sì, ma anche molto freddi che si adattano alla perfezione a chi vuole dare una svolta originale alla chioma. Scommettiamo che sfogliando le riviste o facendo un giretto sui siti di bellezza ne avevate già sentito parlare di questo trend che viene attribuito a Guy Tang, l'hair stylist di Los Angeles che ha creato tonalità come il viola, il bronzo e l'argento, tutti in chiave metallizzata. Beh, ma non c'è mica bisogno di prendere un volo per avere capelli ultra fashion. Per essere al top questo inverno e in generale per il 2018 L'Oréal ha già lanciato una linea ad hoc, Majirel The Metals, che comprende ben quattro nuove tonalità metalliche: Silver Star, Crystal Ash, Pink Ash e Hi-Lilac. (Continua dopo la foto)

Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

Ma non immaginatevi subito un cambiamento drastico: queste tinte sono composte da un'elevata concentrazione di pigmenti che permettono di creare sia look soft e delicati che versioni più audaci. Dal grigio che ricorda vagamente un biondo cenere ai rosa delicati, fino ai lilla leggeri. Certo, si può colorare interamente la chioma per il total look metallizzato, ma non tutte siamo così coraggiose, vero? Quindi è possibile concentrare il colore vibrante solo su alcune ciocche, facendo partire la sfumatura metal alla radice del capello, fondendola poi con la chioma con una sfumatura delicata e ottenere così bellissimi riflessi cangianti. La domanda, ora, è: a chi sta bene questa tinta particolare che sicuramente non passerà inosservata? Lo spiega direttamente il Colorist Guru di L'Oréal Professionnel Orazio Anelli. (Continua dopo le foto)





"È un look davvero versatile perché l’effetto può essere personalizzato e calibrato in base alle caratteristiche della cliente e alle sue richieste", dice. Quindi la nuova tendenza è davvero indicata per tutte dal momento che può essere personalizzata per valorizzare al meglio ogni volto. Su un taglio corto e sbarazzino, ma anche sui capelli lunghi, con i riflessi dai toni metallici di cui parlavamo poco sopra. Le nuance, poi, sono diverse, chiare, fredde, luminose, e i toni più in voga sono quelli dell'argento. Ma per chi vuole osare, allora via alla gamma degli azzurri scintillanti. O, perché no, il contrasto tra l'azzurro metal e il blu. E il rosa? Più delicato ma altrettanto brillante. Abbinato al lilla, poi, è "il top".

‘’Io ho tagliato i capelli e mio marito non li ha più!”. Correva l’anno 2004: Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti, il principe romano e la sexy bionda, erano la coppia tormentone del Grande Fratello 4. Ma oggi la loro vita è cambiata parecchio: eccoli, cresciuti, 13 anni dopo da quel reality che li ha fatti innamorare