“Dimmi che smalto indossi e ti dirò chi sei”. Vedi solo rosso, sei una tipa da nero o per te esiste solo quello neutro? Cosa racconta di te il colore che scegli per le unghie

Le mani di una donna sono importanti, quindi vanno curate. C'è chi ha l'appuntamento fisso dall'estetista e chi si dà alla manicure fai da te; chi non esce senza lo smalto perfetto e chi invece lo sfoggia solo in occasioni particolari. Certo, c'è anche chi ama le unghie al naturale, ma allora questo non è il posto giusto. Qui si parla di smalti, colori e personalità. E visto che ci siamo, si ricorda anche qualche consiglio prezioso per avere un risultato perfetto a prescindere dalla tinta scelta. Come applicare sempre un primer prima di passare lo smalto perché prolunga la durata dello smalto e poi protegge l'unghia. Rende la superficie liscia e levigata, quindi lo smalto risulta più omogeneo e si stende meglio. E il top coat? Anche se andate di fretta, ricordate che è un errore tralasciare quest'ultima fase della manicure. Ce ne sono alcuni che fanno la differenza perché oltre a dare l'effetto ultra lucido sono in grado di prolungare notevolmente la durata dello smalto. E per farlo durare ancora più a lungo applicate nuovamente il top coat a metà settimana prestando particolare attenzione i bordi esterni delle unghie, ovvero dove lo smalto si rovina prima. (Continua dopo la foto)

Detto questo, qual è lo smalto a cui non rinunci mai o che sfoggi più spesso? Sei un tipo da rosso fuoco, da nero o da tonalità neutra? Cominciamo dalla base. Dalle tinte neutre. Le sceglie, osserva Glamour, sicuramente una donna sobria e discreta, che non ama stare al centro dell'attenzione. Ma ci si può giurare: con questa scelta cromatica la sua manicure sarà perfetta con qualunque look e in ogni momento della giornata. Insomma, non sbaglia mai. Smalto rosa. Okay, ma che tipo di rosa? La gradazione è praticamente infinita, ma dice Glamour che più il rosa è chiaro e più forte è la voglia di romanticismo di chi lo porta; al contrario, più tende al color ciclamino e più è passionale la sua 'proprietaria'. (Continua dopo le foto)

Chi vede solo rosso, il colore di smalto per eccellenza, è una donna che sa ciò che vuole. Una donna chic ma esigente che ama l'eleganza e la seduzione. Anche chi segue la moda, che ogni tanto ce lo ripropone come must, e sceglie il nero in quanto a eleganza 'non scherza'. Il total black è giustissimo, basta dare uno sguardo sulle riviste per rendersi conto che va tantissimo. Scelgono questo non colore le donne dall'animo rock, forti ed eleganti allo stesso tempo, che sanno quando è ora di emergere e alzare la voce, dice ancora la rivista. E il bianco, allora? Va soprattutto d'estate e, proprio come il nero, è tornato di tendenza, arrivando 'di prepotenza' dagli anni Ottanta. Adori il bianco, dal latte al ghiaccio? Allora significa che ti piace farti notare ma senza strafare. Chiudiamo con il blu notte, che è quello che prediligono le persone creative, perché è una tinta mai banale e simbolo di grande forza interiore.

