Si chiamano Joaquin e Aitana de Jesus Ontiveros e sono due gemellini di cui tutto il mondo, in questi giorni sta parlando. Sono gemellini speciali che hanno fatto terminare il 2017 ed iniziare il 2018 in modo meraviglioso ai loro genitori. Ma che cosa hanno di tanto particolare questi due neonati? Sono nati in due anni diversi. Uno è nato nel 2017, l’altra è nata nel 2018. Arrivati con quasi un mese di anticipo – la data del parto dove essere il 27 gennaio 2018 – i due piccoli hanno deciso di venire al mondo prima del tempo e di farlo in un momento assai particolare. Maria, la loro mamma, è entrata in travaglio, per sua grande sorpresa, alle 19 del 31 dicembre 2017. Poi, alle 11.58 è nato Joaquin, seguito, a mezzanotte e 16 minuti del primo gennaio 2018, dalla sua sorellina gemella Aitana nata con un parto cesareo. È successo al Delano Regional Medical Center in California. La loro mamma, che stava portando avanti una gravidanza a rischio, aveva già il cesareo programmato per il 10 gennaio. Ma i due bimbi sono arrivati come dono a fine anno vecchio e inizio anno nuovo. Pur condividendo i geni e tutto il resto, festeggeranno il compleanno in giorni diversi. Continua a leggere dopo la foto

I bimbi sono entrambi in buona salute ed è questa la cosa che conta davvero. Intanto Maria Esperanza Flores Rios, mamma dei due piccoli che aveva già 3 figli, si è portata a casa il dono da 3000 dollari, in vestiti, pannolini e tutto quel che serve per il neonato, che l’ospedale riserva ai nuovi nati. Parlando con il Daily Mail, una fonte vicino alla coppia di neogenitori ha fatto sapere che ora la famiglia al completo è tornata a casa, a Earlimart, un paesino tra Fresno e Santa Barbara. “È stata una sorpresa per tutti – ha detto il portavoce della famiglia – i genitori dei gemellini sono felicissimi e si sentono benedetti da questo evento così particolare. Quando Maria ha iniziato ad avere i dolori del parto…’’ Continua a leggere dopo le foto

“Quando Maria ha iniziato ad avere i dolori del parto la coppia aveva deciso di festeggiare l’arrivo del nuovo anno in sala travaglio, ma di certo non credevano che i loro bimbi sarebbero arrivati tanto presto e, soprattutto, in due anni diversi’’. Quello di due gemelli che nascono in anni diversi è un caso molto ma molto raro. Ci sono altri gemelli nati in due giorni diversi, si tratta di Charlie Carver e il gemello Max, gli attori che interpretavano i figli di Lynette in Desperate Housewives. Sono nati il 31 luglio e il 1 agosto. In quel caso, però, almeno l’anno era lo stesso. Beh, di sicuro la famiglia Ontiveros non dimenticherà mai né il 2017 né il 2018…

